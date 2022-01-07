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Арбитру матча «Сочи» — «Нефтехимик» Ромасько разбили в кровь лицо. Он должен отработать ОИ

Арбитру матча «Сочи» — «Нефтехимик» Ромасько разбили в кровь лицо. Он должен отработать ОИ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

В одном из эпизодов встречи главный арбитр Евгений Ромасько получил травму. Нападающий «Сочи» Кирилл Петьков попал клюшкой судье в лицо, разбив его в кровь. Арбитра увели с площадки.

Как отмечает телеграм-канал сочинцев, доктор хозяйской команды в раздевалке помог Ромасько справиться с последствиями повреждения. На матче продолжила работу бригада с одним главным судьёй.

Напомним, на 30-й минуте Юрий Александров с передачи Ивана Морозова вывел сочинцев вперёд. На 31-й минуте Эдуард Гиматов после паса Егора Попова сравнял счёт. На старте третьего периода Юрий Александров оформил дубль. На 53-й минуте Мартин Бакош с передачи Василия Глотова увеличил преимущество сочинцев. Менее чем через две минуты Бакош оформил дубль.

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