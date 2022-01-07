Чирлидерши танцевали канкан, Красиков нюхал нашатырь. Фото с матча «Амур» — «Спартак»

7 января в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» хабаровский «Амур» в овертайме одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:3, ОТ).
«Хорошая игра, кость в кость – на протяжении всех 60 минут. Понятно, что Дальнем Востоке всегда тяжело играть – где-то недосып, перелёты, разница во времени. Хотя это, конечно, не оправдание – нормально, рабочая обстановка, надо выходить и играть. Ребята старались – выкладывались, отдали все силы.
Конечно, не всё получилось из того, что планировали – были ошибки и ненужные удаления. Получилось взять одно очко – готовимся к следующей игре с «Адмиралом». Есть время привести себя в порядок – и морально, и физически. Будем готовиться», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.
Лучшие кадры с матча «Амур» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгар Брещанов.
- 7 января 2022
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