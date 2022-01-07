Правительство РФ выделило ещё 1,6 млрд рублей на строительство арены к МЧМ в Новосибирске

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об адресном распределении федеральных субсидий.



В ближайшие три года свыше 6 млрд рублей будет направлено в регионы на создание спортивной инфраструктуры. Отмечается, что из этой суммы более 1,6 млрд рублей будут направлены на завершение строительства ледовой арены к МЧМ-2023 в Новосибирске.



«Именно на этой площадке в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди молодёжи. Здесь же состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата. В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идёт с 2019 года и завершится в 2022 году. В прошлые годы на её создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 млрд рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства России.



Ранее сообщалось, что общая стоимость работ, включая сопутствующую инфраструктуру, оценивается в 22,5 млрд рублей.