Правительство РФ выделило ещё 1,6 млрд рублей на строительство арены к МЧМ в Новосибирске

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об адресном распределении федеральных субсидий.
В ближайшие три года свыше 6 млрд рублей будет направлено в регионы на создание спортивной инфраструктуры. Отмечается, что из этой суммы более 1,6 млрд рублей будут направлены на завершение строительства ледовой арены к МЧМ-2023 в Новосибирске.
«Именно на этой площадке в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди молодёжи. Здесь же состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата. В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идёт с 2019 года и завершится в 2022 году. В прошлые годы на её создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 млрд рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства России.
Ранее сообщалось, что общая стоимость работ, включая сопутствующую инфраструктуру, оценивается в 22,5 млрд рублей.
- 7 января 2022
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