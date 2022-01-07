Р. Ротенберг: перед назначением позвонил Дэйв Кинг. Сказал, что нравится система игры СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями после матча с «Торпедо» (3:0).



«Сыграли дисциплинированно, выполнили установку на игру. Благодарны за это ребятам, все отработали на максимуме. Сделали то, о чём договаривались, всех с победой.



Перед назначением мне позвонил хорошо известный тренер Дэйв Кинг. Он рассказал, что ему очень нравится наша система игры, что это современная система. Я поблагодарил его, это большая честь, что такие специалисты следят за нами, звонят из Канады. Ответил ему, что будем прогрессировать: мы не первый год внедряем сложную систему, играем в очень энергозатратный хоккей. Впереди огромная работа. Большое спасибо ребятам, которые полностью выполняют установку. Работаем дальше», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

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