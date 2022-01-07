Р. Ротенберг: самый душевный звонок был от Владимира Юрзинова. Сказал держать хвост трубой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (3:0) рассказал о самом неожиданном поздравлении с назначением на новый пост.

«Всегда говорю, что акцент нужно делать на команде. Конечно, я благодарен за оказанную поддержку. Думаю, самый душевный звонок был от Владимира Юрзинова, с которым мы ежедневно общаемся. Он видел, с чего мы начинали, был рядом все эти годы, помогал советом, делился опытом. Говорил: «Роман, не обращай внимания, держи хвост трубой». Это мой настоящий наставник, который очень сильно помогает. Обо всех рассказывать не стану, звонков было очень много. На самом деле, впереди большая работа. Дома выиграли, но следующий матч очень важен, готовимся к нему. Завтра будем работать, потому что как ты тренируешься, так и играешь. Вчера здорово провели тренировку и сегодня хорошо сыграли», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.