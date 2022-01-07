Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: самый душевный звонок был от Владимира Юрзинова. Сказал держать хвост трубой

Р. Ротенберг: самый душевный звонок был от Владимира Юрзинова. Сказал держать хвост трубой
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Торпедо» (3:0) рассказал о самом неожиданном поздравлении с назначением на новый пост.

«Всегда говорю, что акцент нужно делать на команде. Конечно, я благодарен за оказанную поддержку. Думаю, самый душевный звонок был от Владимира Юрзинова, с которым мы ежедневно общаемся. Он видел, с чего мы начинали, был рядом все эти годы, помогал советом, делился опытом. Говорил: «Роман, не обращай внимания, держи хвост трубой». Это мой настоящий наставник, который очень сильно помогает. Обо всех рассказывать не стану, звонков было очень много. На самом деле, впереди большая работа. Дома выиграли, но следующий матч очень важен, готовимся к нему. Завтра будем работать, потому что как ты тренируешься, так и играешь. Вчера здорово провели тренировку и сегодня хорошо сыграли», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

Новость по теме
СКА одержал вторую победу под руководством Романа Ротенберга, всухую обыграв «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022