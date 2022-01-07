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Кирилл Капризов пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы

Кирилл Капризов пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы
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Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов точно пропустит как минимум один матч — с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Пропуск матча связан с травмой, которую форвард «дикарей» получил в матче с «Бостон Брюинз», прошедшем ночью с 6 на 7 января мск. Россиянин получил травму в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком. Инцидент произошёл во втором периоде. Капризов отправился в раздевалку.

Отметим, что один из голов в матче с «Бостоном» забил Капризов, который провёл на льду 11 минут. Это 14-й гол россиянина в сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах. Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 87 матчах, в которых записал на свой счёт 41 гол и сделал 50 результативных передач.

Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина
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