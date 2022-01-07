КХЛ перенесла матч «Автомобилиста» с «Йокеритом» на 22 января

КХЛ на официальном сайте сообщила о переносе одного матча с участием «Автомобилиста».

«Лига в соответствии с п.1 ст. 56 спортивного регламента КХЛ, по согласованию с клубами приняла решение о назначении даты проведения матча «Йокерит» – «Автомобилист» на 22 января 2022 года. Время начала матча — 16:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Ранее КХЛ отменила два матча «Автомобилиста» — с «Авангардом» и рижским «Динамо», которые были запланированы на 5 и 7 января соответственно.



Ранее отмечалось, что 17 хоккеистов «Автомобилиста» получили положительные ПЦР-тесты на коронавирус.



3 января КХЛ сообщала, что в списке заболевших коронавирусом находятся 15 человек из четырёх клубов. 4 января стало известно о трёх случаях заболевания в «Салавате Юлаеве».



«Автомобилист» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 44 матчей. Последний матч клуба с «Йокеритом» (3 января) был отменён.