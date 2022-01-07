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Видео из раздевалки «Сочи» после уверенной победы в матче с «Нефтехимиком»

Видео из раздевалки «Сочи» после уверенной победы в матче с «Нефтехимиком»
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Появилось видео из победной раздевалки «Сочи» после успеха в домашней встрече с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:1).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова. На 30-й минуте Юрий Александров с передачи Ивана Морозова вывел сочинцев вперёд. На 31-й минуте Эдуард Гиматов после паса Егора Попова сравнял счёт. На старте третьего периода Юрий Александров оформил дубль. На 53-й минуте Мартин Бакош с передачи Василия Глотова увеличил преимущество сочинцев. Менее чем через две минуты Бакош оформил дубль.

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