Виталий Кравцов пропустит выездную серию «Трактора». У него диагностирована ОРВИ
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Российский нападающий Виталий Кравцов не поехал с «Трактором» на выезд, сообщается на официальном сайте челябинцев.
Отмечается, что форвард пропустит выездную серию из-за простуды. У Кравцова диагностирована ОРВИ. Сроки возвращения 22-летнего российского нападающего в основной состав зависят от его восстановления.
«Трактор» ждёт трёхматчевая гостевая серия. 8 января челябинцы в Мытищах встретятся с «Куньлунем». Через два дня команды проведут повторный матч. Закончится выездная серия 12 января в Нижнекамске встречей с «Нефтехимиком».
В текущем сезоне Кравцов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «+4».
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