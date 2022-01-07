Виталий Кравцов пропустит выездную серию «Трактора». У него диагностирована ОРВИ

Российский нападающий Виталий Кравцов не поехал с «Трактором» на выезд, сообщается на официальном сайте челябинцев.

Отмечается, что форвард пропустит выездную серию из-за простуды. У Кравцова диагностирована ОРВИ. Сроки возвращения 22-летнего российского нападающего в основной состав зависят от его восстановления.

«Трактор» ждёт трёхматчевая гостевая серия. 8 января челябинцы в Мытищах встретятся с «Куньлунем». Через два дня команды проведут повторный матч. Закончится выездная серия 12 января в Нижнекамске встречей с «Нефтехимиком».

В текущем сезоне Кравцов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «+4».