Немировски: 8-9 человек у «Торпедо» играть со СКА не должны были. У многих температура

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча со СКА (0:3).
«Тяжёлая встреча, сложно было нам в этой поездке, много травмированных, много болеют, некоторые уехали с этого выезда. Восемь-девять человек сегодня играть не должны были. Но я благодарен им, что они вышли, показали характер, несмотря на счёт, бились. У многих была температура. Могу только гордиться ими, что старались в такой непростой игре. Но, конечно, нам нужны были очки, нужна была победа, ситуация у нас сложная. Сейчас едем домой, надеюсь, ребята поправятся и мы сможем провести домашние матчи почти полным составом — будем работать.
Почему в первом звене вместо Агостино был заявлен не Чехович, а Гончарук? Хотели две тройки сделать чуть посильнее, а не одну. Потом перешли на игру в три тройки.
2:15 по броскам в первом периоде проиграло «Торпедо»? Ну в первую очередь хороший соперник, здорово держали шайбу у нас в зоне, и ребятам в первом периоде было очень тяжело. Чуть полегче стало во втором и третьем. Но за первый период очень устали, так что особо ругать их не мог.
Какое задание было на старт игры, учитывая, что для главного тренера соперника это был первый домашний матч в этом году? Задача была сыграть чуть попроще в нашей зоне, чтобы больше времени провести в зоне соперника. Но опять же есть план, но не хватило сил, плюс соперник играл хорошо», — приводит слова Немировски официальный сайт СКА.
- 7 января 2022
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