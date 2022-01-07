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The Athletic: «Рейнджерс» кажутся бумажным тигром. Игорь Шестёркин — элита

The Athletic: «Рейнджерс» кажутся бумажным тигром. Игорь Шестёркин — элита
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Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» в их топе занял девятое место.

«Ох, дружище, «рейнджеры» испытывают меня. Какими бы замечательными ни были результаты со времени нашего последнего рейтинга, они лишь подчёркивают более 39% ожидаемых голов в этих матчах. Все победы учитываются. Я не выражаю открытое сомнение в том, хороши они или нет. Вратарь имеет значение. Бла-бла-бла. Но я пока не могу поставить на них всё. Не уверен, что это вообще произойдёт со мной», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

«Поставив их на девятое место, я больше говорил: «Ну, их статистика действительно хороша, так что это нормально», нежели на самом деле верил в них. Они кажутся мне чем-то вроде бумажного тигра. Игорь Шестёркин — элита, но он спасает почти на один гол больше ожидаемого за матч. Это не продлится долго», — добавил Лущишин.

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