Назаров — о дубле защитника Александрова: Юра — молодец, стержень обороны «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (4:1).



«Хотелось бы поблагодарить в первую очередь болельщиков. Очень верили они в нас. Сегодня опять пришло много людей болеть — мы это чувствуем, видим. Ребята постарались, вернули небольшой должок болельщикам. Интересный матч, на мой взгляд, получился, одержали красивую победу.



Пять поражений подряд? Поражения всегда давят. Я поблагодарил ребят за самоотдачу. Они нашли в себе силы, поняли наши ошибки, поработали вчера на тренировке и сегодня забили четыре гола.



Защитник Александров оформил дубль? Юра — молодец, наш стержень обороны. На мой взгляд, любой игрок команды должен как минимум пытаться забить и выиграть матч, не только игрок обороны. Молодец, хорошо сыграл», — приводит слова Назарова официальный сайт сочинцев.