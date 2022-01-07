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Назаров — о дубле защитника Александрова: Юра — молодец, стержень обороны «Сочи»

Назаров — о дубле защитника Александрова: Юра — молодец, стержень обороны «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (4:1).

«Хотелось бы поблагодарить в первую очередь болельщиков. Очень верили они в нас. Сегодня опять пришло много людей болеть — мы это чувствуем, видим. Ребята постарались, вернули небольшой должок болельщикам. Интересный матч, на мой взгляд, получился, одержали красивую победу.

Пять поражений подряд? Поражения всегда давят. Я поблагодарил ребят за самоотдачу. Они нашли в себе силы, поняли наши ошибки, поработали вчера на тренировке и сегодня забили четыре гола.

Защитник Александров оформил дубль? Юра — молодец, наш стержень обороны. На мой взгляд, любой игрок команды должен как минимум пытаться забить и выиграть матч, не только игрок обороны. Молодец, хорошо сыграл», — приводит слова Назарова официальный сайт сочинцев.

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