Дубль Свечникова помог «Каролине» победить «Калгари»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 6:3.



Счёт в матче открыли гости – Блейк Коулман распечатал ворота Фредерика Андерсена. В конце первого периода была заброшена ещё одна шайба, гости сравняли – гол на счету Йеспера Фаста. На 27-й минуте вывел свою команду вперёд Дерек Степан, а через две минуты забросил и россиянин Андрей Свечников. Ещё через 4 минуты Тони Деанджело поразил ворота Даниэля Владаржа.



На 34-й минуте одну шайбу отыгрывает Мэттью Ткачук. После ещё одну шайбу отыгрывает Джонни Гордо. Но хозяевам нужна была только победа, поэтому в самой концовке отличились Брэди Шей и Свечников во второй раз в матче.