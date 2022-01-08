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Дубль Свечникова помог «Каролине» победить «Калгари»

Дубль Свечникова помог «Каролине» победить «Калгари»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 6:3.

Счёт в матче открыли гости – Блейк Коулман распечатал ворота Фредерика Андерсена. В конце первого периода была заброшена ещё одна шайба, гости сравняли – гол на счету Йеспера Фаста. На 27-й минуте вывел свою команду вперёд Дерек Степан, а через две минуты забросил и россиянин Андрей Свечников. Ещё через 4 минуты Тони Деанджело поразил ворота Даниэля Владаржа.

На 34-й минуте одну шайбу отыгрывает Мэттью Ткачук. После ещё одну шайбу отыгрывает Джонни Гордо. Но хозяевам нужна была только победа, поэтому в самой концовке отличились Брэди Шей и Свечников во второй раз в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман – 05:12' (5x5)   1:1 Фаст (Песке, Шей) – 17:15' (5x5)   2:1 Степан (Лоренц, Коул) – 27:40' (5x5)   3:1 Свечников (Трочек, Шей) – 29:22' (5x5)   4:1 Деанджело (Ахо, Терявяйнен) – 32:35' (5x5)   4:2 Ткачук (Линдхольм, Коулман) – 33:26' (5x5)   4:3 Годро (Гудбрансон, Ткачук) – 48:57' (5x5)   5:3 Шей (Котканиеми, Лоренц) – 58:08' (5x5)   6:3 Свечников (Стаал) – 59:05' (5x4)
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