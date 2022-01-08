Барбашёв забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном» после передачи Бучневича

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 4:1.



Российский нападающий Иван Барбашёв забросил шайбу за секунду до сирены. Ассистировали же ему соотечественник Павел Бучневич и канадец Райан О'Райлли.



Бучневич вывел свою команду вперёд на 40-й минуте матча. Российскому нападающему удалось огорчить соотечественника из команды соперников – Илью Самсонова. Ассистировали же Бучневичу канадцы Марко Сканделла и Райан О'Райлли.



Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг на 3-й минуте, Тори Крюг на 13-й и Оскар Сундквист на 38-й.



В текущем сезоне Бучневич провёл 32 матча, 12 раз ему удалось забросить шайбу и 20 раз отдать пас на гол партнёрам.



Барбашёв же провёл 34 игры, 13 раз забил и 15 раз ассистировал.

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