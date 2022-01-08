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Защитник СКА Никита Камалов о работе с Роттенбергом: у нас ничего не поменялось

Защитник СКА Никита Камалов о работе с Роттенбергом: у нас ничего не поменялось
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Защитник СКА Никита Камалов после победы над «Торпедо» (3:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Романом Роттенбергом.

«В принципе, у нас ничего особо не поменялось – весь тренерский штаб работал как одно целое и до этого. Идёт рабочий процесс», — приводит слова Камалова официальный сайт СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 января в Нижнем Новгороде сыграет с «Барысом». СКА 9 января в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА.

Никита Камалов дебютировал в КХЛ в ноябре 2013 года. В КХЛ до СКА играл за «Металлург», «Амур» и «Сочи». В 2019 году в составе сборной России стал победителем Всемирной универсиады по зимним видам спорта.

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