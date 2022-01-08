Овечкин обогнал Йокинена и повторил результат Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1232-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин превзошёл результат финского форварда Олли Йокинена (1231), благодаря чему вышел на 101-е место за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард также повторил показатель Дино Сиссарелли. Теперь ближайшей целью для Овечкина является результат Стива Томаса (1235).

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 35 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.