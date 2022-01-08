Андрей Свечников – вторая звезда матча «Каролина» – «Калгари»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 6:3.
Второй звездой матча признан российский нападающий Андрей Свечников. Первой же звездой стал Брэди Шей, у которого гол и две передачи, а третье место за Йеспером Фастом (один гол).
Счёт в матче открыли гости – Блейк Коулман распечатал ворота Фредерика Андерсена. В конце первого периода была заброшена ещё одна шайба, гости сравняли – гол на счету Йеспера Фаста. На 27-й минуте вывел свою команду вперёд Дерек Степан, а через две минуты забросил и россиянин Свечников. Ещё через 4 минуты Тони Деанджело сделал поразил ворота Даниэля Владаржа.
На 34-й минуте одну шайбу отыгрывает Мэттью Ткачук. После ещё одну шайбу отыгрывает Джонни Гордо. Но хозяевам нужна была только победа, поэтому в самой концовке отличились Брэди Шей и Свечников во второй раз в матче.
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