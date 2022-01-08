Гурьянов: мне нравится играть вместе с Сегином и Бенном

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов прокомментировал победу в серии послематчевых буллитов в очередном матче Национальной хоккейной лиги над «Флоридой Пантерз» (6:5).



«Мне нравится играть с Сеги и Джейми (Прим. «Чемпионата» – Тайлер Сегин и Джейми Бенн). Мне кажется, у нас сложилось хорошее взаимопонимание. Мне комфортно играть с каждым из них. Но с любимыми партнерами ты стараешься показать свою лучшую игру и играть в стиле «Далласа», то есть использовать агрессивный форчек и доставлять шайбу к воротам.



Да, первые несколько смен получились сложными, потому что до этого мы не играли на протяжении двух недель. Это было похоже на первую игру сезона. Но перед матчем мы провели несколько хороших тренировок, все парни усердно работали, поэтому нам удалось добыть отличную победу



Мы просто пытаемся проложить путь к плей-офф, и парни это понимают и стараются работать на максимум», – цитирует Гурьянова официальная русская версия сайта НХЛ.

Новость по теме Гол и две передачи Гурьянова позволили «Далласу» победить «Флориду»