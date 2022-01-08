Александр Овечкин повторил худшую безрезультативную серию в нынешнем сезоне

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. За 20.55 на льду капитан «столичных» не совершил результативных действий, заработав показатель полезности «-3». В предыдущей встрече, с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), Овечкин также не набрал очков, завершив матч с коэффициентом полезности "-2". Это второй раз в сезоне, когда форвард не набирает очков в течение двух матчей подряд. Предыдущая подобная серия была в середине ноября, когда россиянин не отметился результативными действиями в матчах с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) и «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), суммарно заработав "-2".