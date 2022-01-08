Девочка, победившая рак, приехала на встречу «Вашингтона» и сфотографировалась с Овечкиным

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
На этот матч приехала болельщица Райли, которая излечилась от рака. Она является фанатом российского нападающего «столичных» Александра Овечкина. Перед матчем с «Сент-Луисом» девочке удалось сфотографироваться с кумиром.
«Поддержите Райли, которая победила в своей двухлетней борьбе с раком и сегодня вечером отправилась из Айовы в Сент-Луис, чтобы посмотреть на своего любимого игрока! В довершение всего она сфотографировалась с Великой Восьмёркой во время разминки», — говорится в сообщении на официальной странице «Вашингтона» в «Твиттере».
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