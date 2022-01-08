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НХЛ выразила соболезнования по поводу смерти юного хоккеиста после травмы во время матча

НХЛ выразила соболезнования по поводу смерти юного хоккеиста после травмы во время матча
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Национальная хоккейная лига на официальной странице в «Твиттере» выразила соболезнования по поводу смерти ученика средней школы Коннектикута Тедди Балкинда. Юный хоккеист погиб после столкновения с другим игроком во время хоккейного матча.

«Национальная хоккейная лига скорбит о трагической кончине Тедди Балкинда, члена хоккейной семьи, ушедшего из жизни слишком рано. Наши молитвы и самые искренние соболезнования его семье, его товарищам по команде и его многочисленным друзьям», — говорится в сообщении.

Напомним, ученик 10 класса во время встречи упал на лёд, а другой игрок столкнулся с ним, не имея возможности остановиться. После столкновения шея Балкинда была случайно порезана коньком. Медики команды оказали первую помощь, прежде чем ребёнка доставили в Гринвичскую больницу, где позже он скончался.

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