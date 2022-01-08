А. Свечников — об отменённых из-за коронавируса матчах: «Каролина» слегка заржавела

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (6:3). Россиянин оформил дубль.

«Всегда, когда ты забиваешь, то становишься увереннее в себе. Я бы сказал, что в последних 10 матчах мне не везло. Я пытался забить, но не получалось. Слава богу, что теперь я забросил парочку шайб. Посмотрим, что будет дальше.

Можно сказать, что мы слегка заржавели, потому что не играли пять дней. Конечно, мы это чувствуем. Потому что не находимся в игровой форме. Очевидно, что первый период получился не самым лучшим. Но мы вышли на второй период, и слава богу после этого у нас отлично начала получаться игра», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.