А. Свечников — об отменённых из-за коронавируса матчах: «Каролина» слегка заржавела
Поделиться
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (6:3). Россиянин оформил дубль.
«Всегда, когда ты забиваешь, то становишься увереннее в себе. Я бы сказал, что в последних 10 матчах мне не везло. Я пытался забить, но не получалось. Слава богу, что теперь я забросил парочку шайб. Посмотрим, что будет дальше.
Можно сказать, что мы слегка заржавели, потому что не играли пять дней. Конечно, мы это чувствуем. Потому что не находимся в игровой форме. Очевидно, что первый период получился не самым лучшим. Но мы вышли на второй период, и слава богу после этого у нас отлично начала получаться игра», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 8 января 2022
-
12:34
-
12:17
-
11:52
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:24
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15
-
05:52
-
05:42
-
05:29
-
02:16
- 7 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:42
Партнерский контент