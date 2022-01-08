Овечкин в матче с «Блюз» «заехал» клюшкой по лицу Кузнецову. Евгению понадобилась помощь

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

В середине второго периода после вбрасывания капитан «столичных» Александр Овечкин случайно «заехал» клюшкой по лицу одноклубнику Евгению Кузнецову. Российскому нападающего потребовалась помощь врачей. Кузнецов смог продолжить встречу.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. За 20.55 на льду капитан «столичных» не совершил результативных действий, заработав показатель полезности «-3». Евгений Кузнецов также не набрал очков, его коэффициент полезности — «-2».