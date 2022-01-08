Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин в матче с «Блюз» «заехал» клюшкой по лицу Кузнецову. Евгению понадобилась помощь

Овечкин в матче с «Блюз» «заехал» клюшкой по лицу Кузнецову. Евгению понадобилась помощь
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

В середине второго периода после вбрасывания капитан «столичных» Александр Овечкин случайно «заехал» клюшкой по лицу одноклубнику Евгению Кузнецову. Российскому нападающего потребовалась помощь врачей. Кузнецов смог продолжить встречу.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, в этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. За 20.55 на льду капитан «столичных» не совершил результативных действий, заработав показатель полезности «-3». Евгений Кузнецов также не набрал очков, его коэффициент полезности — «-2».

Новость по теме
Овечкин провёл худший матч по показателю полезности в сезоне и за последние девять месяцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022