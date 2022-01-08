Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В ЦСКА прокомментировали отмену матчей со СКА и «Сочи» из-за коронавируса в команде

В ЦСКА прокомментировали отмену матчей со СКА и «Сочи» из-за коронавируса в команде
Комментарии

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отмену матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (9 января) и «Сочи» (11 января) из-за 17 случаев заражения коронавирусом в команде армейцев.

«Мы заботимся о здоровье наших игроков, тренеров и персонала. А также понимаем, что должны соблюдать все необходимые меры, чтобы остановить распространение болезни. Поэтому после консультаций с КХЛ было принято решение об отмене двух ближайших матчей команды — в Санкт-Петербурге со СКА и дома с «Сочи». Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации. На данный момент ближайший матч должен состояться 15 января — со «Спартаком», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

Новость по теме
КХЛ отменила два матча ЦСКА. У 17 представителей клуба положительные ПЦР-тесты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022