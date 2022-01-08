В ЦСКА прокомментировали отмену матчей со СКА и «Сочи» из-за коронавируса в команде
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Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал отмену матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (9 января) и «Сочи» (11 января) из-за 17 случаев заражения коронавирусом в команде армейцев.
«Мы заботимся о здоровье наших игроков, тренеров и персонала. А также понимаем, что должны соблюдать все необходимые меры, чтобы остановить распространение болезни. Поэтому после консультаций с КХЛ было принято решение об отмене двух ближайших матчей команды — в Санкт-Петербурге со СКА и дома с «Сочи». Будем совместно с лигой искать оптимальное решение сложившейся ситуации. На данный момент ближайший матч должен состояться 15 января — со «Спартаком», — приводит слова Есмантовича ТАСС.
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