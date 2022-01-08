«Хит был не хищной силы». Серавалли оправдал Фредерика, нанёсшего травму Капризову

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» прокомментировал эпизод с нанесением травмы нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову, а также рассказал, на сколько матчей стоит дисквалифицировать форварда «Бостон Брюинз» Трента Фредерика.

«Я считаю, что он заслуживает ноль матчей дисквалификации. Не думаю, что у Фредерика было достаточно времени, чтобы остановиться после того, как Капризов попал в уязвимую и беззащитную позицию после встречи с Грызликом. И когда произошёл контакт, на мой взгляд, хит был сделан не с хищной силой. Неудачный эпизод и исход», — говорится в сообщении.

Ранее главный тренер «дикарей» Дин Эвасон обрушился с критикой на форварда «Бостона» за силовой приём на Капризове.