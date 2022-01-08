Генменеджер «Витязя» объявил, что в команде не выявлено случаев COVID после матча с ЦСКА

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что в подольской команде не выявлено случаев заражения коронавирусом после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 ОТ). Сегодня, 8 января, стало известно об отмене ближайших матчей армейцев со СКА и «Сочи» из-за вспышки COVID в составе московского клуба.



«Пока у нас всё нормально. Встреча с ЦСКА уже прошла, сейчас мы готовимся к матчу с «Авангардом» (запланирован на 9 января. — Прим. «Чемпионата»). Сутки ещё не прошли, но пока случаев заболевания не выявляли», — приводит слова Варицкого «РИА Новости Спорт».

Ранее Континентальная хоккейная лига отменила два матча с участием ЦСКА — со СКА 9 января и с «Сочи» 11 января. У 17 представителей московского клуба ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Вчера, 7 января, армейцы встречались с «Витязем» и уступили в овертайме — 4:3.