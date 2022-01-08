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Boston Hockey Now: в НХЛ склоняются к точке зрения «Бостона» по делу о травме Капризова

Boston Hockey Now: в НХЛ склоняются к точке зрения «Бостона» по делу о травме Капризова
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Журналист Boston Hockey Now Джо Хаггерти прокомментировал эпизод с нанесением травмы нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову форвардом «Бостон Брюинз» Трентом Фредериком.

«Конечно, «дикари» по понятным причинам расстроены потерей одного из самых ярких игроков НХЛ и центров атаки.

Но при более внимательном рассмотрении момента заметно, что Фредерик вступает в игру, ожидая, что Капризов овладеет шайбой. Фредерик не из тех игроков, которые смогут затормозить сразу, как только Капризов споткнётся после столкновения с Грызликом, из-за чего попадёт в опасную ситуацию.

Если убрать из всего этого страсть и объективность, момент больше похож на несчастный случай, чем на то, что Фредерик как хищник напал на Капризова. Конечно, это могло быть и было бы ещё уродливее, если бы Фредерик хотел прикончить Капризова, находящегося в, бесспорно, уязвимом положении и падавшего на борт.

После разговора с некоторыми людьми на уровне лиги ваш скромный хоккейный писатель понял, что Департамент безопасности игроков НХЛ больше склоняется к точке зрения «Бостона», нежели «Миннесоты», — приводит слова Хаггерти Boston Hockey Now.

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