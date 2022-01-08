Boston Hockey Now: в НХЛ склоняются к точке зрения «Бостона» по делу о травме Капризова

Журналист Boston Hockey Now Джо Хаггерти прокомментировал эпизод с нанесением травмы нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову форвардом «Бостон Брюинз» Трентом Фредериком.
«Конечно, «дикари» по понятным причинам расстроены потерей одного из самых ярких игроков НХЛ и центров атаки.
Но при более внимательном рассмотрении момента заметно, что Фредерик вступает в игру, ожидая, что Капризов овладеет шайбой. Фредерик не из тех игроков, которые смогут затормозить сразу, как только Капризов споткнётся после столкновения с Грызликом, из-за чего попадёт в опасную ситуацию.
Если убрать из всего этого страсть и объективность, момент больше похож на несчастный случай, чем на то, что Фредерик как хищник напал на Капризова. Конечно, это могло быть и было бы ещё уродливее, если бы Фредерик хотел прикончить Капризова, находящегося в, бесспорно, уязвимом положении и падавшего на борт.
После разговора с некоторыми людьми на уровне лиги ваш скромный хоккейный писатель понял, что Департамент безопасности игроков НХЛ больше склоняется к точке зрения «Бостона», нежели «Миннесоты», — приводит слова Хаггерти Boston Hockey Now.
- 8 января 2022
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:57
-
15:45
-
15:35
-
15:09
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:27
-
13:17
-
12:53
-
12:34
-
12:17
-
11:52
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:24
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15