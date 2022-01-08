Лавиолетт: в матче с «Сент-Луисом» было мало моментов, но «Блюз» удалось выжать максимум
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал крупное поражение «столичных» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:5).
«Проигрывать никому не нравится. Сегодняшний матч меня расстроил. В нём было не очень много бросков, мало моментов. Но сопернику удавалось выжимать из них максимум. У нас были шансы в первом периоде, но мы ими не воспользовались. Ну и в целом надо лучше играть в обороне», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
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