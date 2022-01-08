Плющев — об отмене матча СКА — ЦСКА: удивляют двойные стандарты КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ отменить матч между СКА и ЦСКА, который должен был состояться завтра, 9 января, в Санкт-Петербурге.
«Меня удивляют двойные стандарты КХЛ: то играют чуть ли не в войну матч в Нур-Султане, то отменяют центральный матч января СКА — ЦСКА из-за якобы эпидемии, случившейся у столичных армейцев. Конечно, поражение от одного из слабейших клубов лиги, подмосковного «Витязя», можно свалить на болезнь. Не в одном ЦСКА есть заболевшие. Вспомните прошлый сезон, когда тот же СКА не стал просить о переносе матчей и фактически молодёжным составом играл ряд матчей, в том числе, кстати, и с «Ак Барсом». Этот шаг заставил команду и руководство СКА уважать ещё больше. Да, потеряли питерцы тогда немало «своих» очков, но они поступили по-человечески, по-мужски, проявив волю и характер. У ЦСКА есть фарм-клуб. Что мешало взять игроков оттуда, тем более что «Звезда» проводит свои матчи в Санкт-Петербурге?» — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
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