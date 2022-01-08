КХЛ отменила матч «Автомобилиста» с «Локомотивом»

Континентальная хоккейная лига отменила матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Локомотивом» из-за положительных тестов на ковид у екатеринбуржцев.

«7 января «Автомобилист» провёл повторное тестирование игроков. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №564 «Автомобилист» — «Локомотив», запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей «Автомобилиста» с целью определения возможности проведения матча против «Северстали», который запланирован на 13 января», – цитирует пресс-службу КХЛ официальный сайт лиги.