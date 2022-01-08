Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ отменила матч «Автомобилиста» с «Локомотивом»

КХЛ отменила матч «Автомобилиста» с «Локомотивом»
Комментарии

Континентальная хоккейная лига отменила матч регулярного чемпионата между «Автомобилистом» и «Локомотивом» из-за положительных тестов на ковид у екатеринбуржцев.

«7 января «Автомобилист» провёл повторное тестирование игроков. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №564 «Автомобилист» — «Локомотив», запланированный на 9 января. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно.

11 января запланировано следующее тестирование игроков и представителей «Автомобилиста» с целью определения возможности проведения матча против «Северстали», который запланирован на 13 января», – цитирует пресс-службу КХЛ официальный сайт лиги.

Новость по теме
На следующей неделе КХЛ примет решение о возможности продолжения регулярного чемпионата
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022