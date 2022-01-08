Тренер «Оттавы»: если Макдэвид не сыграет, меня это устроит. Он лучший игрок в мире

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди-Джей Смит поделился мнением о возможном неучастии капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в ближайшем матче.
«С коронавирусом никогда не угадаешь. Но сегодня мы вылетаем на самолёте, чтобы сыграть в Эдмонтоне в понедельник.
Если Коннор Макдэвид не сыграет, меня это устроит. Он лучший игрок в мире. Наша игра должна быть одинаковой, вне зависимости от того, участвует он или нет», – цитирует специалиста TSN 1200 в «Твиттере».
Напомним, ранее Национальная хоккейная лига переносила матчи в Канаде из-за ковид-ограничений.
Макдэвид попал в ковид-протокол 5 января. Он уже пропустил встречу с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4).
Коннор стал первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Ранее аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру. В 1999 году он набрал 164 (68+96) очка в 93 матчах.
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