Дэйв Кинг: наблюдал за Ротенбергом на ОИ-2018. Он знает ценность работы в команде тренеров

Бывший тренер сборной Канады, нескольких клубов НХЛ, в том числе магнитогорского «Металлурга» и «Локомотива», Дэйв Кинг прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«У СКА хорошая команда, есть глубина состава. Собраны талантливые игроки, но больше всего мне нравится, что они используют прессинг и демонстрируют зрелищный хоккей. Наблюдая за играми некоторых команд, в первую очередь отмечаешь их игру от обороны, а смотря матчи СКА, я вижу не только грамотную защиту, но и то, как они действуют в атаке. Игры СКА интересно смотреть. Соперник всегда должен показывать свой лучший хоккей, чтобы остаться в игре, потому что СКА – команда, которая активно играет в давление, мне это нравится.

Большинство скептически относится к изменениям как таковым. Это характерно для всего мира. Взять, к примеру, американскую НФЛ: у двух лучших команд главным тренерам всего лишь за тридцать, и у них нет большого тренерского опыта в сравнении со многими ассистентами. В НХЛ работают Джон Купер, Майк Бэбкок, Барри Троц и другие специалисты – у каждого из них за плечами нет впечатляющей игровой карьеры. Они вообще не играли на высоком уровне. В первую очередь, очень важно быть прилежным учеником игры, и, думаю, Роман соответствует этому критерию.

КХЛ сейчас переходит на площадки североамериканского размера и играет по правилам НХЛ. Суперлига ещё была отголоском Советского Союза, даже в 2006 и 2007 годах у российских команд был совершенно другой стиль. Приехав в КХЛ после работы в НХЛ, я заметил колоссальную разницу в стиле игры. Сейчас во многих тренерских штабах есть специалисты из НХЛ – происходит, так сказать, взаимопроникновение стилей.

СКА взял лучшее из советского хоккея – они много играют с шайбой, держат скорость, максимально нацелены на ворота. В то же время в некоторых аспектах они действуют как североамериканские команды. В этом направлении и должен двигаться хоккей. Раньше стили игры существенно отличались, но в какой-то момент началось слияние к некому общему гибридному стилю.

Считаю, тренер или менеджер в нашей сфере должен быть с одной стороны, требовательным, а с другой, игрокам должно хотеться играть за него. Иными словами, нужно быть требовательным в правильном ключе. Нужно уважать всех игроков и персонал, так как внутренняя атмосфера в коллективе очень важна. СКА – хорошая команда, как и ЦСКА, но победит тот, у кого лучше микроклимат, чьи игроки мотивированы, чувствуют себя комфортно и горят игрой. Вот что важно.

Важнейший аспект тренерской работы – влияние и лидерство. Наблюдал за Романом на Олимпиаде-2018 – это энергичный человек, который знает ценность работы в команде тренеров. Он привнёс новое в процесс развития игроков и их подготовки. Время покажет. Думаю, что у него всё будет хорошо», – цитирует Кинга The Caviar Diplomat.