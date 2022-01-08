Стала известна дата, когда сборная России по хоккею объявит состав на Олимпийские игры

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, когда сборная России объявит состав на Олимпийские игры – 2022, которые состоятся в Пекине (Китай).



«Состав на Игры из 25-ти человек мы должны объявить 23 января. В Пекин вылетаем вечерним рейсом 2 февраля. Информация о всех ковидных протоколах в олимпийской столице у нас есть, я на прямой связи с исполнительным директором МОК Кристофом Дюби, если будут приниматься какие-то изменения, то мы будем узнавать об этом в самом скором времени», – цитирует Ковальчука пресс-служба ФХР.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

Напомним, в Олимпиаде не примут участия игроки из НХЛ.