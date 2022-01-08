Ковальчук: у нас есть сведения о каждом заболевшем игроке, который в расширенном списке

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с заболеваниями коронавирусом в КХЛ.
«Ситуация действительно не самая приятная, заболевших игроков действительно много, среди них есть кандидаты в олимпийскую команду, но паниковать мы не собираемся. Во-первых, мы находимся на постоянной связи с КХЛ, информация в лиге постоянно обновляется, обсуждаются различные варианты решений.
Во-вторых, у нас есть сведения о каждом заболевшем игроке, который входит в расширенный список, очень важно, чтобы все ребята были своевременно привиты и благодаря этому сейчас болезнь у них проходит или в бессимптомной форме, или с незначительными симптомами», – цитирует Ковальчука пресс-служба ФХР.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.
- 8 января 2022
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