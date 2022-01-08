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Ковальчук рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде-2022

Ковальчук рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде-2022
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022.

«Что касается плана на тренировочный сбор, пока мы придерживаемся первоначального варианта. Вечером 20 января заезжаем в Новогорск, к этому времени там уже будут представители других видов. Сразу сдаём анализы, и только после их результатов у нас будет возможность передвижения по базе.

Разумеется, в Новогорске будет организован «пузырь», сбор будет закрытый, думаю, все отнесутся к этому с пониманием, плюс к этому планируем ежедневное тестирование игроков, тренерского штаба и персонала.

Первые два дня потратим на сбор информации по ребятам (кто в каком физическом состоянии прибыл, есть ли у кого-то микротравмы) и на восстановление, поэтому эти первые два будут посвящены теоретическим занятиям и восстановительным мероприятиям. После этого приступим к работе по уже расписанным тренировочным микроциклам, тренерский штаб и наши специалисты по физподготовке этот план уже подготовили. Также в Новогорске запланированы два контрольных матча, соперников сообщим чуть позже», – цитирует Ковальчука пресс-служба ФХР.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.

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