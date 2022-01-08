Самолёт «Барыса» перенаправили из Магнитогорска в Челябинск из-за погодных условий

Пресс-атташе «Барыса» Денис Симинченко рассказал, что самолёт с командой отправился в Челябинск вместо Магнитогорска из-за плохих погодных условий.



«Команда сегодня во второй половине дня вылетела из аэропорта Нур-Султана без каких-либо трудностей. Их и не ожидалось. В Нур-Султане ситуация под полным контролем.



К сожалению, до Магнитогорска мы пока не добрались. Из-за плохих погодных условий в аэропорту Магнитогорска наш борт отправили в Челябинск, здесь мы проведём ночь. Вылет в Магнитогорск теперь назначен на завтрашнее утро», – цитирует Симинченко «Р-Спорт».

Напомним, 9 января нур-султанцы проведут в Магнитогорске матч регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.