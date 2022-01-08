Эвандер Кейн выставлен на безусловный драфт отказов НХЛ
Поделиться
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был выставлен на безоговорочный драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».
Напомним, ранее «Шаркс» помещали игрока на драфт отказов. Также была информация о возможном обмене 30-летнего форварда. Один из клубов Западной конференции интересовался 30-летним игроком, но хотел получить вдобавок пик первого раунда. «Шаркс» не хотели идти на данные условия.
Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.
В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.
Комментарии
- 8 января 2022
-
22:41
-
22:34
-
22:17
-
22:12
-
21:41
-
21:23
-
20:14
-
20:10
-
20:07
-
19:39
-
19:11
-
19:00
-
18:57
-
17:51
-
16:37
-
16:34
-
16:25
-
16:19
-
16:14
-
16:07
-
15:57
-
15:45
-
15:35
-
15:09
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:27
-
13:17
-
12:53
-
12:34
-
12:17
-
11:52
Партнерский контент