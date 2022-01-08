Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эвандер Кейн выставлен на безусловный драфт отказов НХЛ

Эвандер Кейн выставлен на безусловный драфт отказов НХЛ
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был выставлен на безоговорочный драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

Напомним, ранее «Шаркс» помещали игрока на драфт отказов. Также была информация о возможном обмене 30-летнего форварда. Один из клубов Западной конференции интересовался 30-летним игроком, но хотел получить вдобавок пик первого раунда. «Шаркс» не хотели идти на данные условия.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.

В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022