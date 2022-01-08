Эвандер Кейн выставлен на безусловный драфт отказов НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн был выставлен на безоговорочный драфт отказов, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».

Напомним, ранее «Шаркс» помещали игрока на драфт отказов. Также была информация о возможном обмене 30-летнего форварда. Один из клубов Западной конференции интересовался 30-летним игроком, но хотел получить вдобавок пик первого раунда. «Шаркс» не хотели идти на данные условия.



Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.



В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.