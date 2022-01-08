Гатиятулин: не скажу, что игра с «Куньлунем» была лёгкой. Мы рады победе

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Понимали, что предстоит непростой матч – соперник играет активно, лезет на пятак. Было непросто, разбирали соперника и сделали акцент на определённых вещах.
Первый период получился непростым, приходилось много выходить из-под давления, неплохо сыграли в обороне, создавали моменты, но не смогли их реализовать. Во втором периоде реализовали свои моменты, выполнили, что планировали, играли по заданию.
Не скажу, что игра была лёгкой. Рады победе, слова благодарности команде и нашим болельщикам, которые нас здесь поддерживали.
Что касается Капустина, он почувствовал недомогание, есть повреждение небольшое. Оставили его в Челябинске, он проходит обследование», – цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
- 8 января 2022
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