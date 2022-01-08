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Фетисов – об эпидемиологической обстановки в КХЛ: конечно, лучше всё закрыть

Фетисов – об эпидемиологической обстановки в КХЛ: конечно, лучше всё закрыть
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об эпидемии коронавируса в КХЛ.

«Помните, по чьей вине был остановлен МЧМ-2022? По вине организаторов. Они были плохими. Поэтому и остановили чемпионат. Мы же были в полном локдауне. Разным образом пытаемся предусмотреть случаи заражение, а также стараемся заботиться о здоровье людей.

Олимпиада? К сожалению, жизнь теперь другая. Но мы все равно движемся вперёд настолько осторожно, насколько это возможно. Конечно, лучше всё закрыть. С другой стороны, нужно учитывать Олимпиаду, которая уже на носу. Китайцы уже достаточно определили, что те, кто приедут с положительным тестом, будут временно изолированы. Здесь непростая история. Надеюсь, в КХЛ держат руку на пульсе и принимают взвешенные решения», – цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

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