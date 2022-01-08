Радулов затеял драку с Фридманом, но его первого уложили на лёд

Сегодня, 8 января, в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 32-я минута. Счёт в матче 2:0 в пользу «Питтсбурга».



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов поучаствовал в потасовке. Он затеял драку с защитником Марком Фридманом, однако тот первым уложил Александра на лёд.



В текущем сезоне Радулов проводит 30-й матч в НХЛ. На данный момент на его счету 12 набранных очков: одна заброшенная шайба и 11 результативных передач.

После 30 игр «Даллас» с 34 очками занимает 13-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.