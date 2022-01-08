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Радулов затеял драку с Фридманом, но его первого уложили на лёд

Радулов затеял драку с Фридманом, но его первого уложили на лёд
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Сегодня, 8 января, в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 32-я минута. Счёт в матче 2:0 в пользу «Питтсбурга».

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов поучаствовал в потасовке. Он затеял драку с защитником Марком Фридманом, однако тот первым уложил Александра на лёд.

В текущем сезоне Радулов проводит 30-й матч в НХЛ. На данный момент на его счету 12 набранных очков: одна заброшенная шайба и 11 результативных передач.

После 30 игр «Даллас» с 34 очками занимает 13-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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