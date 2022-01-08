Гурьянов забросил во втором матче подряд, сократив отставание «Далласа» от «Питтсбурга»
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Сегодня, 8 января, в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Старз» принимает «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 36-я минута. Счёт в матче 2:1 в пользу «Питтсбурга» (2:0, 0:1).
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отыграл одну шайбу хозяев, забив на 36-й минуте встречи броском в правую девятку.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Этот матч стал вторым подряд, в котором Гурьянов забросил шайбу.
В текущем сезоне Гурьянов проводит 30-ю игру и сейчас на его счету 14 набранных очков: шесть заброшенных шайб и восемь результативных передач.
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