Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург», Радулов — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Джо Павелски, Роопе Хинц и российский нападающий Денис Гурьянов. Форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. В составе гостей забивали Брайан Дюмулен и Каспери Капанен.

Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, прервал трёхматчевую победную серию.

В следующем туре «Даллас» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Питтсбург» сыграет с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 9 и 12 января соответственно.

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