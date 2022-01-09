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Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург», Радулов — без очков

Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург», Радулов — без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Джо Павелски, Роопе Хинц и российский нападающий Денис Гурьянов. Форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. В составе гостей забивали Брайан Дюмулен и Каспери Капанен.

Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, прервал трёхматчевую победную серию.

В следующем туре «Даллас» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Питтсбург» сыграет с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 9 и 12 января соответственно.

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НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Дюмулен (Летанг, Гюнцель) – 06:02' (5x5)   0:2 Капанен (Петтерссон, Картер) – 06:26' (5x5)   1:2 Гурьянов (Петерсон, Робертсон) – 36:01' (5x5)   2:2 Павелски (Робертсон, Клингберг) – 54:59' (5x5)   3:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 56:14' (5x5)
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