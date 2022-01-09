Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Питтсбург», Радулов — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Джо Павелски, Роопе Хинц и российский нападающий Денис Гурьянов. Форвард Александр Радулов не отметился результативными действиями. В составе гостей забивали Брайан Дюмулен и Каспери Капанен.
Таким образом, «Даллас» одержал четвёртую победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, прервал трёхматчевую победную серию.
В следующем туре «Даллас» встретится с «Сент-Луис Блюз», а «Питтсбург» сыграет с «Анахайм Дакс». Матчи пройдут 9 и 12 января соответственно.
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