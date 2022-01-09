Остон Мэттьюс забросил в ворота «Колорадо» дважды за 33 секунды. Видео

На стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) в эти минуты проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Гости ведут со счётом 4:1.
На 8-й минуте матча хоккеист «Торонто» Александер Керфут открыл счёт. На 15-й минуте дважды отличился нападающий канадской команды Остон Мэттьюс – ему удалось забросить шайбы с промежутком в 33 секунды.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
В этом сезоне 24-летний Мэттьюс набрал уже 36 очков – американец забросил 22 шайбы и сделал 14 голевых передач.
Победная серия «Торонто Мэйпл Лифс» на данный момент составляет четыре матча, «Колорадо Эвеланш» выиграли три последних встречи кряду. «Торонто» занимает 6-е место в Восточной Конференции, «Колорадо» находится на 5-й строчке в Западной Конференции.
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