Евгений Кузнецов забил «Миннесоте»: «Вашингтон» ведет со счётом 2:1

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой».
Встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз», в эти минуты проходит в Сент-Поле (США). Во втором периоде гости ведут со счётом 2:1.
Первую шайбу в их составе забросил Коннор Макмайкл, а затем отличился Евгений Кузнецов. В голевой атаке на 25-й минуте принял участие и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Миннесота» сократила отставание в счёте после того, как Карл Хагелин забил в свои ворота на отложенном штрафе.
Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в этой игре остался в запасе.
Напомним, именно Евгений Кузнецов стал автором первого российского гола в 2022 календарном году, поразив 1 января ворота «Детройта».
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