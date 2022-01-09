Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов забил «Миннесоте»: «Вашингтон» ведет со счётом 2:1

Евгений Кузнецов забил «Миннесоте»: «Вашингтон» ведет со счётом 2:1
Комментарии

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой».

Встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз», в эти минуты проходит в Сент-Поле (США). Во втором периоде гости ведут со счётом 2:1.

Первую шайбу в их составе забросил Коннор Макмайкл, а затем отличился Евгений Кузнецов. В голевой атаке на 25-й минуте принял участие и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Миннесота» сократила отставание в счёте после того, как Карл Хагелин забил в свои ворота на отложенном штрафе.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в этой игре остался в запасе.

Напомним, именно Евгений Кузнецов стал автором первого российского гола в 2022 календарном году, поразив 1 января ворота «Детройта».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022