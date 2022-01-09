Евгений Кузнецов забил «Миннесоте»: «Вашингтон» ведет со счётом 2:1

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой».

Встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз», в эти минуты проходит в Сент-Поле (США). Во втором периоде гости ведут со счётом 2:1.



Первую шайбу в их составе забросил Коннор Макмайкл, а затем отличился Евгений Кузнецов. В голевой атаке на 25-й минуте принял участие и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Миннесота» сократила отставание в счёте после того, как Карл Хагелин забил в свои ворота на отложенном штрафе.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в этой игре остался в запасе.

Напомним, именно Евгений Кузнецов стал автором первого российского гола в 2022 календарном году, поразив 1 января ворота «Детройта».