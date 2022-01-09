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«Бостон» обыграл на выезде «Тампу». У Сергачёва – ассистентский дубль, у Кучерова – «-3»

«Бостон» обыграл на выезде «Тампу». У Сергачёва – ассистентский дубль, у Кучерова – «-3»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «мишек» дублями отметились Давид Пастрняк и Брэд Маршан, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Антон Блид. У «Тампы» отличились Ондржей Палат и Брейден Пойнт.

Российскому защитнику «Тампы» Михаилу Сергачёву удалось оформить ассистентский дубль, он провёл на льду 22 минуты 58 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Никита Кучеров за 20.02 на площадке заработал показатель полезности «-3».

У стража ворот «Тампы» Андрея Василевского 25 отражённых бросков, а у его визави из «Бостона» Линуса Улльмарка – 27.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Холл, Форборт) – 01:11' (5x5)   0:2 Пастрняк (Холл, Хаула) – 06:10' (5x5)   0:3 Маршан (Райлли, Бержерон) – 20:26' (5x5)   0:4 Блид (Стеен) – 34:54' (5x5)   1:4 Палат (Стэмкос, Сергачёв) – 40:24' (5x5)   2:4 Пойнт (Чернак, Сергачёв) – 51:20' (5x5)   2:5 Маршан – 57:11' (en)
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