«Бостон» обыграл на выезде «Тампу». У Сергачёва – ассистентский дубль, у Кучерова – «-3»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «мишек» дублями отметились Давид Пастрняк и Брэд Маршан, автором ещё одной заброшенной шайбы стал Антон Блид. У «Тампы» отличились Ондржей Палат и Брейден Пойнт.
Российскому защитнику «Тампы» Михаилу Сергачёву удалось оформить ассистентский дубль, он провёл на льду 22 минуты 58 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Его соотечественник и партнёр по команде Никита Кучеров за 20.02 на площадке заработал показатель полезности «-3».
У стража ворот «Тампы» Андрея Василевского 25 отражённых бросков, а у его визави из «Бостона» Линуса Улльмарка – 27.
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