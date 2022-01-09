Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» отыгралась с 1:3, но уступила «Флориде» в овертайме

«Каролина» отыгралась с 1:3, но уступила «Флориде» в овертайме
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 4:3.

По ходу матча гости, которые вышли вперёд уже в самом дебюте игры, вели со счётом 3:1, но к началу третьего периода хозяева сумели отыграться. В итоге победитель встречи был определён в овертайме, автором победной шайбы стал Энтони Дюклер. В основное время у «Флориды» отличились Джонатан Юбердо и дважды Картер Вераге.

За «Каролину» голы забивали Теуво Терявяйнен, Брэди Шей и Сет Джарвис.

Российский нападающий «пантер» Максим Мамин результативными действиями не отметился, проведя на льду 14 минут и заработав показатель полезности «+1».

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27.

Их соотечественник Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дюклер, Форслинг) – 01:05' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Деанджело, Ахо) – 03:34' (5x4)   1:2 Вераге (Барков) – 17:40' (5x5)   1:3 Вераге (Уигар) – 20:35' (5x5)   2:3 Шей (Песке, Стаал) – 34:14' (5x5)   3:3 Джарвис (Ахо, Коул) – 41:45' (5x5)   3:4 Дюклер (Юбердо) – 62:53' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022