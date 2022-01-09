«Каролина» отыгралась с 1:3, но уступила «Флориде» в овертайме

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 4:3.
По ходу матча гости, которые вышли вперёд уже в самом дебюте игры, вели со счётом 3:1, но к началу третьего периода хозяева сумели отыграться. В итоге победитель встречи был определён в овертайме, автором победной шайбы стал Энтони Дюклер. В основное время у «Флориды» отличились Джонатан Юбердо и дважды Картер Вераге.
За «Каролину» голы забивали Теуво Терявяйнен, Брэди Шей и Сет Джарвис.
Российский нападающий «пантер» Максим Мамин результативными действиями не отметился, проведя на льду 14 минут и заработав показатель полезности «+1».
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 27.
Их соотечественник Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-2».
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