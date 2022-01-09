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Названа дата возможного возвращения Кирилла Капризова на лёд

Названа дата возможного возвращения Кирилла Капризова на лёд
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Российский нападающий клуба НХЛ «Минесотты Уайлд» Кирилл Капризов переведён в список травмированных игроков. Он сможет вернуться в состав команды уже в следующей игре «Миннесоты», которая состоится 14 января (против «Анахайм Дакс»), сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Капризов получил травму верхней части тела 6 января во время встречи с «Бостон Брюинз». На 11-й минуте второго периода Капризов сильно ударился о борт, когда в него врезался центральный нападающий «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов смог самостоятельно покинуть площадку, но в раздевалку хоккеист отправился, опираясь на массажиста команды.

Сыграв 32 матча в нынешнем сезоне, Капризов занимает первое место в команде по набранным очкам — 40 (14+26).

Форвард проводит второй сезон в НХЛ. По итогам прошлого регулярного чемпионата его наградили призом Колдера (лучший новичок сезона).

Вместе с Капризовым в список травмированных переведён центрфорвард Йоэль Эрикссон-Эк.

Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина
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