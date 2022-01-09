Агент Кейна пригрозил подать жалобу на «Сан-Хосе» в случае расторжения контракта игрока

Агент канадского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна отреагировал на намерение клуба НХЛ разорвать контракт со своим клиентом.



«Нам известно о решении «Шаркс» освободить Эвандера от контракта. Если это произойдёт, мы подадим жалобу. У клуба нет достаточных оснований для принятия такого решения», — написал агент Дэн Мильштейн в своём «твиттере».



Ранее сообщалось, что Эвандер Кейн был выставлен на безоговорочный драфт отказов.



Прежде «Шаркс» уже помещали игрока на драфт отказов. Также была информация о возможном обмене 30-летнего форварда. Один из клубов Западной конференции интересовался 30-летним игроком, но хотел получить вдобавок пик первого раунда. «Шаркс» не хотели идти на данные условия.



Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцинации.



В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.