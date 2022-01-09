«Миннесота» без Капризова отыгралась с 0:2 с «Вашингтоном» и одержала победу по буллитам

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.
Счёт в матче был открыт лишь на старте 2-го периода – отличиться удалось канадскому форварду «столичных» Коннору Макмайклу. Уже спустя несколько минут преимущество гостей в счёте увеличил российский форвард Евгений Кузнецов, реализовавший большинство с передач Александра Овечкина и Ларса Эллера.
В середине этого же игрового отрезка 33-летний шведский форвард «Вашингтона» Карл Хагелин поразил пустые ворота собственной команды на отложенном штрафе игрока «Миннесоты» Райана Хартмана. В итоге автором заброшенной шайбы стал Маркус Фолиньо, как последний хоккеист «Уайлд», коснувшийся шайбы, для которого этот гол стал 100-м в НХЛ.
За 35 секунд до конца основного времени «Миннесоте» удалось перевести матч в овертайм благодаря заброшенной шайбе Матса Цуккарелло. В серии штрафных бросков сильнее оказались хоккеисты «Уайлд» — свои попытки реализовали Фредерик Годро и Кевин Фиала. Бросок Евгения Кузнецова пришёлся в штангу.
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Напомним, встречу пропускал 24-летний звёздный российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов, получивший повреждение в игре с «Бостон Брюинз» (3:2).
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