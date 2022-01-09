Вратарь «Вашингтона» Фукале совершил фантастический сейв в овертайме игры с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.

Шикарную возможность одержать победу ещё в овертайме упустили хоккеисты «Уайлд» — 26-летний американский форвард «Миннесоты» Райан Хартман наносил бросок в одно касание с выгодной позиции, однако голкипер «Вашингтона» Зак Фукале в ярком прыжке на перемещении успел отразить шайбу блином.

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В этом матче Фукале отразил 21 бросок по воротам «Вашингтона», а его финский визави из «Миннесоты» Каапо Кяхкёнен совершил 29 сейвов.